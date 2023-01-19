Послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Аллею Шехидов в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает Report, дипломаты почтили память шехидов и возложили цветы к их могилам.

В церемонии почтения памяти присутствовали глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, посол Германии Ральф Хорлеманн, посол Швеции Тобиас Лоренцсон, посол Словакии Милан Лайчак, посол Италии Клаудио Таффури, посол Хорватии Бранко Зебич, поверенный Испании по временным делам в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес и другие дипломаты.

Аллею шехидов посетил также посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.