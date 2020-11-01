Зариф рассказал о плане Ирана по урегулированию карабахского конфликта

Он в эфире государственного телевидения Иран заявил, что Иран с самого начала напряженности в нагорно-карабахском регионе ведет переговоры с Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией.

«Мы считаем, что война нанесет наибольший ущерб странам региона, и поэтому эти страны могут в наибольшей степени повлиять на прекращение войны. В этом контексте мы ведем переговоры», — сказал он, отметив, что инициатива Ирана не пытается конкурировать с другими механизмами урегулирования такими как МГ ОБСЕ.

Он отметил, что к сожалению переговоры за последние 30 лет не увенчались успехом, и такие напряженности вблизи наших границ продолжаются.

Говоря о региональном турне замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббаса Аракчи, Зариф назвал плодотворными его переговоры с президентом Азербайджана, российскими властями, премьер-министром Армении и замглавы МИД Турции.

«Одна из важных особенностей нашего плана заключается в том, что он не относится исключительно к временному прекращению огня, а скорее направлен на решение разногласий на основе рамок, которые начнутся с приверженности обеих сторон некоторым принципам, а затем будут реализованы другие меры, в частности, вывод оккупационных войск со всех оккупированных территорий», — сказал он.

По его словам, обеспечение прав людей, создание маршрутов передвижения и мониторинг стран региона за процессом реализации мирного плана в числе других аспектов инициативы Ирана. Он отметил, что Тегеран ожидает ответа Азербайджана, Армении, России и Турции на свою инициативу.

Зариф назвал присутствие террористов у границ Ирана невыносимым.