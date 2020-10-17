Запущенные Арменией ракеты по Мингячевиру нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии

Вооруженные силы Республики Армения, нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, а также требования объявленного с 12:00 часов 10 октября 2020 года режима гуманитарного прекращения огня, продолжают обстреливать населенные пункты и стратегические объекты тяжелой артиллерией, преднамеренно избрав мишенью мирное население Азербайджана.

Как сообщает Генеральная прокуратура республики, Вооруженные силы противника около 01:00 в ночь на 17.10.2020 года в очередной раз нацелившись на Мингячевирскую гидроэлектростанцию — крупнейшую теплоэлектростанцию Южного Кавказа, которая расположена более чем в 100 км от фронтовой зоны, запустили ракеты по крупному промышленному городу Мингячевир.

Ракеты были нейтрализованы силами противовоздушной обороны азербайджанской армии.

Сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по осмотру места происшествия.