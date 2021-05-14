Запрет посольству США в Москве нанимать на работу иностранцев отложен

Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан в американской дипломатической миссии в России. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщило посольство США в РФ на своем сайте.

В связи с этим, отмечается в сообщении, посольство США в Москве временно, до 16 июля, возобновит оказание некоторых услуг американским гражданам США. В сообщении не указывается, возобновится ли выдача виз в США россиянам, о прекращении которой было объявлено 30 апреля.

При этом посольство США по-прежнему настоятельно рекомендует американским гражданам с истекшей российской визой покинуть территорию России до 15 июня — крайнего срока, установленного правительством РФ.

О намерении запретить дипмиссии США в России «нанимать иностранных граждан в любом качестве» правительство РФ уведомило 23 апреля. В связи с этим предполагалось, что штат консульских работников будет сокращен на 75 процентов.

После этого посольство США в Москве объявило, что с 12 мая сокращает объем консульских услуг, в частности, что будет прекращено оформление неиммиграционных виз российским гражданам для недипломатических поездок. (DW)