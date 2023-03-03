Иркутских резервистов из 1439-го полка, которые записывали обращения к президенту Владимиру Путину, отправили на штурм Авдеевского укрепрайона. Как сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на родственников мобилизованных, несколько человек получили ранения, остальные погибли, но считаются пропавшими без вести.

«Мой отзвонился — осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят „на передок“», — рассказала жена одного из мобилизованных.

Ранее мобилизованные записали три обращения к Путину. Они утверждали, что вместо теробороны их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов, а «командиры отдают преступные приказы и ведут их на убой».

У мобилизованных не было военной подготовки, многие из них старше 40 лет и с хроническими болезнями. На штурм их отправили без разведки, связи и поддержки артиллерии, угрожая преследованием за дезертирство.

«Пример: «поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь»», — говорили авторы обращения. Замполита, который пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков», уже задержали.

По словам мобилизованных, с поля боя забирают только солдат с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют, поскольку «боятся потерять технику».

Мобилизованных отправили на штурм Авдеевского укрепрайона 1 марта. За несколько дней до этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал, что в ближайшее время их переведут к новому месту службы.

Сегодня, 3 марта, к мобилизованным вылетели члены правительства Иркутской области вместе с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Как написал в телеграм-канале губернатор региона Кобзев, «они на месте наладят взаимодействие с полком, который базируется в ДНР». Также они везут военным гуманитарную помощь. (moscowtimes.ru)