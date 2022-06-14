Западные партнеры передали Украине около 10% вооружений, запрошенных для противодействия армии РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что важно знать о четких сроках предоставление помощи.
«Сейчас нужно ставить вопрос, чтобы были установлены четкие сроки, потому что каждый день промедления — это фактически жизни украинских воинов, это жизни украинских людей, гражданского населения, это разрушенные украинские города, и, в конечном итоге, это, как мы видим уже сейчас, временно оккупированные территории. И поэтому, к сожалению, мы не можем ждать очень долго, потому что ситуация очень сложная. И мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто вызовутся помочь, как это уже есть сейчас, но и будут четкие рамки времени, и это будет ближайшее время, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина», — акцентировала Маляр. (Корреспондент.нет)