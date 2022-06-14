Западные партнеры передали Украине около 10% вооружений, запрошенных для противодействия армии РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10 процентов», — сказала Маляр.

Заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что важно знать о четких сроках предоставление помощи.

«Сейчас нужно ставить вопрос, чтобы были установлены четкие сроки, потому что каждый день промедления — это фактически жизни украинских воинов, это жизни украинских людей, гражданского населения, это разрушенные украинские города, и, в конечном итоге, это, как мы видим уже сейчас, временно оккупированные территории. И поэтому, к сожалению, мы не можем ждать очень долго, потому что ситуация очень сложная. И мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто вызовутся помочь, как это уже есть сейчас, но и будут четкие рамки времени, и это будет ближайшее время, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина», — акцентировала Маляр. (Корреспондент.нет)