Замминистра: В Азербайджане растет число видов флоры и фауны, включаемых в «Красную книгу»

«В первой опубликованной «Красной книге» зарегистрировано 108 видов фауны и 140 видов флоры. Во второй книге зафиксировано 223 вида фауны и 300 видов флоры. Не исключено, что число видов флоры и фауны, которые будут внесены в третью «Красную книгу», увеличится».

Oб этом журналистам сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, климатические изменения и усиление антропогенных воздействий приводят к сокращению поголовья видов, разрушению их ареалов, а в некоторых случаях и к исчезновению их популяций с лица земли:

«Сильные антропогенные и климатические воздействия в Азербайджане привели к тому, что некоторые уязвимые виды приблизились к критическому пределу. В новой книге показатели изменятся. Есть некоторые виды, которые уже исключены из книги и будут занесены в специальные списки».

Замминистра подчеркнул, что новая книга будет более современной: «Оценивание будет проводиться в соответствии с международными критериями. Некоторые виды будут нарисованы художниками. С сожалением отмечаем, что сегодня в Азербайджане растет число видов, попадающих в «Красную книгу». Приказом министра была создана комиссия, сегодня состоялось первое заседание, и были приняты важные решения».