Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов находится с визитом в Москве для участия в церемонии открытия соревнований «Армейские международные игры — 2021».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отметим, что азербайджанские военные в рамках соревнований «Армейские международные игры — 2021» принимают участие в конкурсах «Танковый биатлон» и «Армия культуры» в России, «Кубок моря» в Иране, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане.