Правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи находится в Москве.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В аэропорту делегацию встречали сотрудники МИД РФ, посол КНДР в Москве и другие дипломаты народной республики.

Ранее стало известно, что Цой Сон Хи посетит РФ с официальным визитом 15-17 января по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова. В октябре прошлого года он посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.