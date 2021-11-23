«Сохранение принципов конкуренции на рынке является одним из важных вопросов».

Как сообщает АПА, об этом заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Замминистра отметила, что цены на ряд товаров регулируются государством: «Стараемся удерживать эти цены на приемлемом уровне, учитывая возможности государственного бюджета. В целях предотвращения искусственного роста цен на нерегулируемые государством товары Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики регулярно проводится мониторинг рынка. Ведется мониторинг и анализ цен на продовольственные товары по 86 наименованиям, а также на строительные материалы по 51 наименованию, которые являются наиболее необходимыми для населения. Анализ и наблюдения на потребительском рынке также показывают, что причиной роста цен является импортируемая продукция. В производстве наблюдается рост цен на товары, которые производятся на основе импортного сырья. В то же время рост транспортных расходов и расходов на энергию являются факторами, влияющими на рост цен».