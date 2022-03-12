На фоне войны, развязанной РФ на территории Украины и беспрецедентных западных санкций против Москвы Россию покинул один из заместителей генерального директора авиакомпании «Аэрофлот». «Уехали из России. Ушел из Аэрофлота. Старая жизнь закончилась», написал в субботу, 12 марта, в Facebook Андрей Панов, занимавший пост замгендиректора российского авиаперевозчика по стратегии, сервису и маркетингу.

Как сообщается на сайте «Аэрофлота», Панов с 2003 года работал корреспондентом и редактором в газете «Ведомости», а топ-менеджером авиакомпании являлся с 2018 года.

По информации «Коммерсанта», ссылающегося на свои источники, уйти со своего поста пытался также гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, но его «не отпустили». Кроме того, из-за расторжения договоров перестрахования западных лизингодателей уволился гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, пишет издание.