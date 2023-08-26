Заместитель главы МИД Азербайджана Фариз Рзаев проинформировал австрийских чиновников о провокациях Армении.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что 22-25 августа состоялся визит в Австрию заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева.

Во время визита Ф.Рзаев провел двусторонние встречи с генеральным секретарем Федерального министерства Австрии по европейским и международным вопросам Петером Лаунски-Тиффенталем, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (AEBA) Рафаэлем Гросси, и. о. директора Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) Никласом Хедманом.

Также в Венском отделении ООН состоялось открытие выставки “Роль Азербайджана в космическом пространстве: 74-й Международный конгресс астронавтики, Баку Азербайджан”.

На встрече с генеральным секретарем Федерального министерства Австрии по европейским и международным вопросам Петером Лаунским-Тиффенталем были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Австрией, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Австрийская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о продолжающейся деятельности Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе, а также о провокациях, совершенных Арменией.

Напомним, что 74-й Международный конгресс астронавтики планируется провести 2-6 октября 2023 года в Баку.