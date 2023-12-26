Генштаб Вооруженных сил Украины обратился к Министерству обороны с просьбой освободить «срочников», поскольку сейчас они уже не нужны.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил на брифинге.

По словам генерала, по состоянию на лето Генштаб еще не был готов освободить «срочников».

«Но в конце ноября, это было наше предложение, мы обратились к Министерству обороны, чтобы «срочников» освободить с воинской службы. По состоянию на сегодня они уже не нужны. Наша четкая позиция – их освобождать, чтобы они шли отдыхать», – добавил Залужный.

Он отметил, что дальше они должны действовать в условиях существующего законодательства. (УНИАН)