Проект закона о продлении мандата турецких военных в Азербайджане представлен во вторник в Великое национальное собрание (парламент) Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Документ за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента во вторник, 9 ноября.

«Турция с самого начала активно поддерживала Азербайджан, выступала за территориальную целостность и защиту суверенитета братской страны. Анкара выступает также за обеспечение долгосрочного мира и стабильности в регионе и формирование экономического базиса для развития Южного Кавказа», — говорится в документе.

В законопроекте также указывается на успешное продолжение деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра, который «вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами».

Мандат об отправке турецких военных в Азербайджан был впервые одобрен парламентом Турции 17 ноября 2020 года.

Парламент разрешил правительству отправку военных в Азербайджан сроком на год для выполнения обязательств, вытекающих из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Турцией и Азербайджаном, с целью установления режима прекращения огня, предотвращения нарушений, обеспечения мира и стабильности в регионе и выполнения миссии Совместного центра по контролю за прекращением огня в Агдаме.

В случае одобрения в парламенте, срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен на год, начиная с 17 ноября 2021 года.