Захвативший заложников в техасской синагоге преступник был уничтожен во время штурма. Об этом cообщает CNN.

Полиция американского города Колливилль подтвердила смерть преступника. Заложники не пострадали.

Отряд по освобождению заложников пошел на штурм синагоги примерно через 12 часов после первого сообщения о ЧП. В ходе спецоперации были слышны громкий взрыв и несколько автоматных очередей, после чего силовики вывели из здания троих людей.

Расследованием преступления занялось ФБР. Личность преступника установлена, однако не раскрывается в интересах следствия.

До этого сообщалось, что в результате переговоров с сотрудниками правоохраительных органов преступник отпустил одного человека.

Мужчина с оружием ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина, 15 января. Позже стало известно, что нападавший потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников (lenta. ru)