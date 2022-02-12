Россия действительно приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что Москва опасается возможных провокаций киевского режима или третьих стран. При этом посольство РФ и консульства продолжат выполнение своих основных функций.

Захарова напомнила, что еще месяц назад в западных СМИ распространились слухи о якобы эвакуации российских дипломатов.

«Как мы теперь понимаем, целью этих «вбросов» было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами», – отметила дипломат.

По ее мнению, Лондон и Вашингтон могут знать о «неких готовящихся на Украине силовых акциях», которые способны осложнить ситуацию в сфере безопасности.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что внешнеполитическое ведомство рекомендует неосновному персоналу дипмиссии РФ на Украине на время покинуть страну.

Ранее ведомство призвала западные страны прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до «крайне болезненного» для них же обострения (aif. ru)