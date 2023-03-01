Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хамством попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает #, Мария Захарова в эфире радио «Спутник» заявила, что есть надежда, что будут реализованы те мирные инициативы, которые были выработаны сторонами (Арменией и Азербайджаном — прим.) совместно с Россией.

Мария Захарова назвала хамством попытки Запада внедриться в ситуацию на Южном Кавказе.

По ее мнению, такая политика ведется не для урегулирования конфликта, а с ровно противоположными целями. «К сожалению, и здесь такую тенденцию мы наблюдаем на протяжении многих лет. Сейчас западники еще больше активизировались», — добавила российский дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что успешных примеров урегулирования конфликтов с участием западных партнеров нет, при этом количество конфликтов по причине, по инициативе коллективного Запада увеличивается.

«Никто не сможет сказать, что где-то, где побыла нога, или рука, или мысль коллективного Запада, стало лучше», — отметила Мария Захарова.