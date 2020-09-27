Захарова: Лавров проводит интенсивные контакты по ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит интенсивные контакты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе с целью побудить все стороны прекратить огонь и начать переговоры.

Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с обострением ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации», — информировала дипломат.