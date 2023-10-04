Армению предала не Россия, а Евросоюз.

Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Брюссель не помышлял о содействии прекращению огня и предоставлении гуманитарной помощи:

«России удалось добиться прекращения огня в Карабахе и оказать гуманитарную помощь. Евросоюз наблюдал за всем этим молча, со стороны».

Захарова заявила, что ЕС подстрекал граждан Армении и лгал им о том, что Россия предала их. Она отметила, что именно Евросоюз помешал Еревану реализовать договоренности, достигнутые при посредничестве Москвы: «Именно ЕС предал армян».

Представитель МИД России подчеркнула, что миссия ЕС в Армении не обеспечивает никакой стабильности и снижения напряженности:

«Главная задача – не обеспечить безопасность Армении и помочь нормализации отношений между Баку и Ереваном, а проследить разведку в соответствии с интересами Брюсселя и накалить ситуацию. Сначала они давали советы и обещания Армении, просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом молча наблюдали за развитием ситуации», — сказала Захарова.