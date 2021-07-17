«Будь реалистом, требуй невозможного!». Этот лозунг французского студенчества шестидесятых годов прошлого века лучше всех характеризует философию всех левых движений.

Но после крушения Советского Союза все коммунистические и радикально левые движения поняли, что не надо быть такими упрямыми, т.к. политика есть искусство возможного, поэтому лучше требовать возможное, нежели невозможное.

По этой причине, многие коммунистические партии распускались или сделали существенные коррективы в свои программы, например, как это произошло до этого в Китае. Коммунистический Китай начал жить не по лозунгу «Пролетарии всех стран объединяйтесь!», а по более прагматической философии: «Не важно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей!».

Из всех правил бывают исключения. Так случилось и на этот раз. Например, за океаном Куба решила одному нести курс к коммунизму и стать первым коммунистическим государством не только в мире, но и во Вселенной.

Признаться, когда произносят слово «Куба», нам сразу вспоминается Хемингуэй, его «Старик и море» и герой этого рассказа старик Сантьяго, хотя во время советского режима Куба была в географическом плане самой далекой страной, а в культурном, одной из самых близких – в советских вузах учились тысячу кубинских студентов.

Кубинцы весьма эмоциональный народ. Странно, что социальной энергии этого народа хватило только на одну революцию.

К чему мы это говорим? На днях на Кубе начались антиправительственные акции. Заметим, что такое происходит не раз, подобные выступления были и раньше, но они ни к чему не привели.

Но то, что кубинцы теперь свободно говорят «Долой Фиделя! Долой коммунизм!», вселяет определенную надежду: главное — начать. А так, глядишь, какая-та очередная акция превратится в общенациональный протест и получится настоящая революция…

До революции Кубу называли «публичным домом» США, после революции она превратилась в ракетную свалку Советского Союза.

Сейчас вряд ли Куба числится в друзьях у России, она, скорее, брошенный на произвол судьбы ребенок Москвы. Тут, конечно, не стоит винить только Россию — кубинские революционеры всегда отличались своим романтизмом. Разве Че не был самым ярким примером этого? Разве Фидель не был романтиком? Но всегда при серьезном изучении истории подобных революций приходится заменять слово «романтик» на слово «преступник», потому что эти «романтики» на смерть сотен тысяч людей тоже смотрели как на романтическое зрелище.

Пожалуй, это касается всех революций: революции не есть только свобода, они есть и насилие. В этом можно убедиться, бросив ретровзгляд на все революции, в том числе — Великую Французскую, очередной юбилей которой французы отмечали на днях…

Пару лет назад, когда начал таять «лед» между США и Кубой, нам показалось, что кубинский режим доживает последние дни. Но увы! Почему так получилось? Однозначно ответить весьма трудно. Некоторые полагают, что кубинская революция была в то же время национально-освободительным движением. Возможно, так и есть.

Но на американском континенте есть масса независимых государств. Куба ни в чем не привлекательнее их: она может стать таким же независимым государством, как Мексика, Чили и т.д. Есть ли опасность того, что, изменив внутренний политический курс, Куба потеряет независимость? Не думается. Плюс, в свое время, строя отношения с СССР, кубинские лидеры не очень-то опасались потерять свой суверенитет. Неужели такое возможно в новом, 21-м веке?!.

Что касается поддержки России, ожидать ее не стоит. Тут нам вновь вспоминается старый Сантьяго, которому снилось побережье Африки, на котором играли маленькие львы.

Поэтому хочется «разбудить» наших кубинских друзей: если вы будете такими же храбрыми, в каком-то смысле, упрямыми, как старый Сантьяго, вам обязательно повезет…