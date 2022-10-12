Сегодня утром, 12 октября в 09:59, в результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области.

Об этом сообщает «Энергоатом».

В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС — Днепровская.

Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, что связано с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии, пишет УНИАН.