Задержан экс-глава Евлаха Годжа Самедов

Задержан экс-глава исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов.

Как передает Служба государственной безопасности Азербайджана, Самедов и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным в связи с фактами злоупотребления полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других преступлениях.

«В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

| 2019-12-20T00:26:48+00:00 20 декабря 2019, 00:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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