За замедление работы старых iPhone во Франции оштрафовали Apple

Власти Франции оштрафовали компанию Apple на 25 миллионов евро за то, что компания не информировала пользователей, что обновление ПО iOS может привести к замедлению работы iPhone 6, SE и 7.

Французские следователи 5 января 2018 года начали расследование в отношении Apple в связи тем, что пользователям не сообщили, что из-за обновлений ПО, выпущенных в 2017 году, их смартфоны могут работать медленнее, особенно iPhone с устаревшими аккумуляторами.

Из-за отсутствия возможности вернуться к предыдущей версии ПО многим пользователям пришлось менять батарею устройства или купить новый телефон.

«По итогам расследования Генерального управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с экономическими преступлениями и по соглашению с прокурором Парижа, группа Apple согласилась выплатить штраф в 25 миллионов евро в рамках сделки», — сообщается на сайте управления.

| 2020-02-07T14:48:08+00:00 7 февраля 2020, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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