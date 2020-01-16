За таблички в аэропорту Стамбула будут штрафовать

Турецкие турфирмы собираются идти в суд из-за запрета управляющей компании аэропорта Стамбула встречать путешественников с табличками с названием компании или фамилиями гостей, сообщает АТОР.

Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) провела переговоры с новым руководством хаба. Ранее управляющая компания стамбульского аэропорта объявила о том, что там нельзя встречать приезжих с табличками с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную «рекламу» принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).

После встречи ситуация с приемом путешественников не изменилась.

По мнению турецких агентств, управляющая компания нарушает законодательство о туризме, которое разрешает агентам встречать своих клиентов в аэропорту, заселять их в отель, оказывать иные услуги.

Турфирмы планируют обратиться в суд, чтобы обжаловать нововведение. Готовятся иски от тех компаний, которые уже были оштрафованы за «держание табличек». (РИА Новости)