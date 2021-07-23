Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 210. Общее число летальных исходов возросло до 88 273, передает Агентство Анадолу.

Как сообщает Министерство здравоохранения Ирана, за минувшие сутки в стране выявлено 21 814 новых случая заражения COVID-19, при этом 2 432 больных из этого числа были госпитализированы.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Исламской республике возросло до 3 645 654.

Число проделанных тестов на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн человек, достигло 25 400 499.

До настоящего времени в Исламской Республике в целом применено 9 800 486 доз вакцин от коронавируса.

Первый компонент вакцины получили 7 446 510 человек, второй — 2 353 976.