За сутки в Азербайджане выявлено 596 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 596 новых фактов заражения коронавирусом, 322 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 57 040 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 44 479 человек выздоровели, 753 скончались, лечение 11 808 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 368 620 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 5 081.