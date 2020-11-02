За сутки в Азербайджане выявлено 596 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 596 новых фактов заражения коронавирусом, 322 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 57 040 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 44 479 человек выздоровели, 753 скончались, лечение 11 808 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 368 620 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 5 081.

| 2020-11-02T15:28:08+04:00 2 ноября 2020, 15:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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