За состоянием амбулаторных больных будут следить с помощью мобильного приложения E-təbib

Приняты меры по лечению больных в домашних условиях.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«Асимптоматичных больных уже будут лечить в домашних условиях. Для этого существуют мобильные приложения. За состоянием больных будут следить с помощью мобильного приложения E—təbib. Граждане будут проинструктированы о невыходе из дома. По домашнему телефону через каждые 12 часов будут задавать вопросы участковым врачам, и на основании этого будет приниматься решение о том, где нужно лечить пациента – дома или в больнице».