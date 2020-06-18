За состоянием амбулаторных больных будут следить с помощью мобильного приложения E-təbib

Приняты меры по лечению больных в домашних условиях.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«Асимптоматичных больных уже будут лечить в домашних условиях. Для этого существуют мобильные приложения. За состоянием больных будут следить с помощью мобильного приложения Etəbib. Граждане будут проинструктированы о невыходе из дома. По домашнему телефону через каждые 12 часов будут задавать вопросы участковым врачам, и на основании этого будет приниматься решение о том, где нужно лечить пациента – дома или в больнице».

 

| 2020-06-18T20:08:07+04:00 18 июня 2020, 21:41|12345 (Пока оценок нет)
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