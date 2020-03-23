За пять дней во Франции выписали больше 90 тысяч штрафов нарушителям карантина

Во Франции за последние пять дней больше 90 тысяч нарушителей режима самоизоляции получили штрафы, пишет ТАСС со ссылкой на директора Генерального управления гражданской безопасности и урегулирования кризисных ситуаций Алена Тириона.

Тирион отметил, что правоохранители провели 1,7 миллиона проверок.

«По их итогам только сегодня было выписано 22574 штрафов, общее число квитанций достигло 91824», — сообщил он.

Во Франции коронавирусом заразились больше 16 тысяч, скончались 674 человека. с 17 марта власти ограничили передвижение граждан. Первоначальный штраф за выход из дома без острой необходимости — €135, повторное наказание — €1500. За четвертую кавитацию нарушитель заплатит €3750 и может быть отправлен на полгода в тюрьму.