В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 53,65 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в понедельник.

По данным ведомства, в общей сложности более 36,25 миллиона человек получили первые дозы, а более 15,85 млн человек прошли полную вакцинацию.

Более 1,54 миллиона человек уже получили третью прививку в качестве ревакцинации.

«В Турции сделано 1 миллион прививок от COVID-19 менее чем за 24 часа. «Турция полна решимости обрести иммунитет против COVID-19″», —написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 4 735 пациентов.

Зафиксировано еще 4,678 случаев заражения и 35 летальных исходов.

Согласно информации Минздрава, с начала вспышки заболевания проведено свыше 61 млн тестов на наличие COVID-19. (haberler.com)