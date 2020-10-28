За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 148 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 148 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 24, город Алматы — 9, город Шымкент — 3, Акмолинская область — 8, Актюбинская область — 4, Алматинская область — 13, Атырауская область — 4, Восточно-Казахстанская область — 24, Жамбылская область — 2, Западно-Казахстанская область — 8, Карагандинская область — 12, Костанайская область — 7 ,Кызылординская область — 1, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 14, Северо-Казахстанская область — 12.

Всего в стране выявлены 110832 заболевших.