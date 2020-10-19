За прошедшие сутки в Грузии было выявлено 1 186 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Грузии было выявлено 1 186 новых случаев заражения коронавирусом, 278 человек выписаны после выздоровления, 7 пациентов скончались.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 18 663. Число выздоровевших составило 8 338, умерших — 143 человека.

В настоящее время 6 380 человек содержится в карантине, 836 человек — на стационарном контроле, 1 420 бессимптомных больных лечатся в специальных отелях.