За последние сутки в Турции от коронавирусной инфекции скончались 22 жителя страны

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 231 971 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 22 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5996.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 250 542, поскольку еще у 1233 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 74 846 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено свыше 5,8 млн анализов. (haberler.com)