В Азербайджане выявлено еще 99 случаев заражения коронавирусом, 315 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

8 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 780 302 человека вылечились, 9 641 скончался, число активных больных – 1 233.

За прошедшие сутки проведено 5 677 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 651 787 тестов.