В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 938 человек вылечились, 9 694 скончались, число активных больных – 347.

За прошедшие сутки проведено 4339 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 706 012 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 879 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 909, вторую дозу получил 1240 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 10 115, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 615 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 469 201, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 325 295, вторую дозу получили 4 825 873 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 088 723, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 229 310 человек.