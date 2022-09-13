В Азербайджане выявлено еще 325 случаев заражения коронавирусом, 484 человека вылечились, 7 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 817 263 случая заражения коронавирусной инфекцией, 806 193 человека вылечились, 9 864 человека скончались, число активных больных –2 206.

За прошедшие сутки проведено 3 912 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 199 753 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 664 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 539, вторую дозу получили 222 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 780, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 123 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 875 482, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 377 619, вторую дозу получили 4 865 178 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 372 127, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 260 558 человек.