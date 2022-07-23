В Азербайджане выявлено еще 309 случаев заражения коронавирусом, 145 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 796 141 факт заражения коронавирусной инфекцией. 784 653 человека вылечились, 9 735 скончались, число активных больных — 1753.

За прошедшие сутки проведено 3026 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 021 193 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 342 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 506, вторую дозу получили 167 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1 397, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 272 человека.