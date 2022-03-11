В Азербайджане выявлено еще 225 случаев заражения коронавирусом, 583 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

14 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 790 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 778 543 человека вылечились, 9 589 скончались, число активных больных – 2 246.

За прошедшие сутки проведено 5161 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 622 919 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 22 315 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1 149, вторую дозу получили 1 796, бустерную дозу – 18 178 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1 192 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 224 872, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 312 204, вторую дозу получили 4 800 732, бустерную дозу – 2 894 880 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 217 056 человек.