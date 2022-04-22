В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 621 человек вылечились, 9 707 скончались, число активных больных – 129.

За прошедшие сутки проведен 3 331 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 788 729 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4811 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 608, вторую дозу получили 267, бустерную дозу – 3779 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 288 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 619 356, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 336 706, вторую дозу получили 4 837 999, бустерную дозу –3 206 660 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 237 991 человек.