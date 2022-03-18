В Азербайджане выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом, 234 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

6 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 780 536 человек вылечились, 9 647 скончались, число активных больных – 1 105.

За прошедшие сутки проведено 5 153 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 656 940 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 18 052 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 835, вторую дозу получил 1981 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 14 417, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 819 человек.