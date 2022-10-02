В Азербайджане выявлено еще 103 случая заражения коронавирусом, 159 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 889 человек вылечились, 9 919 человек скончались, число активных больных – 827.

За прошедшие сутки проведено 2 223 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 254 846 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 140 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 660, вторую дозу получили 165 человек, «бустерную» дозу – 265 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 50.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 892 609, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 383 140, вторую дозу получили 4 867 821, «бустерную» дозу – 3 379 802 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 261 846 человек.