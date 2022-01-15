В Азербайджане выявлено еще 710 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 624 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 608 145 человек вылечились, 8 510 скончались, число активных больных — 8 263.

За прошедшие сутки проведено 10 150 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 997 160 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 376 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 345, вторую дозу получили 2 739, бустерную дозу – 22 292 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 648 496, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 198 072, вторую дозу получили 4 712 091, бустерную дозу – 1 738 333 человека.