В Азербайджане выявлено еще 653 случая заражения коронавирусом, 488 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

7 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 624 208 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 607 885 человек вылечились, 8497 скончались, число активных больных — 7826.

За прошедшие сутки проведено 8 275 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 978 010 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 613 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 702, вторую дозу получили 2 939, бустерную дозу – 22 972 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 621 120, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 195 727, вторую дозу получили 4 709 352, бустерную дозу – 1 716 041 человек.