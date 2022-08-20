В Азербайджане выявлено еще 468 случаев заражения коронавирусом, 396 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 807 984 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 794 621 человек вылечился, 9 784 скончались, число активных больных – 3 579.

За прошедшие сутки проведено 3 120 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 116 736 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 395 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 253, вторую дозу получили 211, бустерную дозу – 809 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 122 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 847 248, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 371 491, вторую дозу получили 4 860 969, бустерную дозу – 3 356 882 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 257 906 человек.