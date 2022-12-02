В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлены 2 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 431 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 189 человек вылечились, 9 983 скончались, число активных больных – 259.

За прошедшие сутки проведено 1 566 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 378 848 тестов.