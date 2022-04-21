В Азербайджане выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 603 человека вылечились, 9 707 скончались, число активных больных – 135.

За прошедшие сутки проведено 4 472 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 785 398 тестов.