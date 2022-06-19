В Азербайджане выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом, 13 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 164 человек вылечились, 9 716 человек скончались, число активных больных – 130.

За прошедшие сутки проведено 2 312 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 938 655 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 265 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 198, вторую дозу получили 148 человек, «бустерную» дозу – 802 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 117.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 753 387, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 352 263, вторую дозу получили 4 852 231, «бустерную» дозу – 3 300 756 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 248 137 человек.