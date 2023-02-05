В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 128 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 37, вторую дозу получили 23 человека, «бустерную» дозу – 56 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 12.