В Азербайджане выявлено еще 1678 случаев заражения коронавирусом, 1934 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 588 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 554 749 человек вылечились, 7 856 скончались, число активных больных – 25 713.

За последние сутки проведено 12 629 тестов, за прошедшее время – 5 539 284 теста на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 568 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 5 008, вторую дозу получили 7 034, бустерную дозу – 28 616 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 527 605, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 079 349, вторую дозу получили 4 566 911, бустерную дозу – 881 345 человек.