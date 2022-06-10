В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 863 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 076 человек вылечились, 9 715 скончались, число активных больных – 72.

За прошедшие сутки проведен 2 351 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 918 939 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 731 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 259, вторую дозу получили 143, бустерную дозу – 1 212 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 117 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 741 589, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 350 489, вторую дозу получили 4 850 665, бустерную дозу – 3 293 172 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 247 263 человека.