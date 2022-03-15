В Азербайджане выявлено еще 142 случая заражения коронавирусом, 243 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

9 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 790 962 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 779 828 человек вылечились, 9 627 скончались, число активных больных – 1 507.

За прошедшие сутки проведено 5 454 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 640 773 теста.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 22 591 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 1152, вторую дозу получили 1847 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 18 460, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 1132 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 286 364, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 315 399, вторую дозу получили 4 805 594 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 945 147, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 220 224 человека.